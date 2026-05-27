Москва27 маяВести.Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося горящего дома в Липецке тело третьего погибшего, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.
В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребенокотмечается в сообщении
В министерстве добавили, что пожар ликвидирован, завершен разбор конструкций. Причину возгорания установят дознаватели МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что что было найдено тело женщины и ребенка под завалами частично обрушившегося из-за пожара дома в Липецке.
Пожар произошел вечером 26 мая в частном жилом доме на улице Баумана. По предварительным данным, причиной возгорание стал взрыв бытового газа.