МЧС: до 3 увеличилось число погибших под завалами горящего дома в Липецке

Москва27 мая Вести.Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося горящего дома в Липецке тело третьего погибшего, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребенок отмечается в сообщении

В министерстве добавили, что пожар ликвидирован, завершен разбор конструкций. Причину возгорания установят дознаватели МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что что было найдено тело женщины и ребенка под завалами частично обрушившегося из-за пожара дома в Липецке.

Пожар произошел вечером 26 мая в частном жилом доме на улице Баумана. По предварительным данным, причиной возгорание стал взрыв бытового газа.