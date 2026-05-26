Москва26 маяВести.Прокуратура Липецкой области назвала предварительную причину пожара в частном жилом доме на улице Баумана. Ведомство сообщило в MAX, что, вероятно, возгорание произошло после взрыва бытового газа.
Управление МЧС России по Липецкой области сообщило в MAX, что на месте работают более 40 специалистов и 9 единиц техники. Под завалами могут находиться люди.
На данный момент пожар локализован, его площадь составили около 600 квадратных метров.