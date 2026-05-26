Три человека могут находиться под завалами частично обрушившегося дома в Липецке

Под завалами охваченного огнем дома в Липецке могут находиться трое Три человека могут находиться под завалами частично обрушившегося дома в Липецке

Москва26 мая Вести.Под завалами частично обрушившегося из-за пожара дома в Липецке могут находиться три человека. Такими данными поделился ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Предполагается, что дома могли находиться члены семьи хозяина дома. Под завалами могут находиться три человека цитирует сообщение пресс-службы агентство

Ранее сообщалось о сильном пожаре в частном жилом доме на улице Баумана. Огонь распространился на площадь 600 квадратных метров и перекинулся со здания на машины и надворные постройки.

По данным регионального управления МЧС России, из-под завалов уже достали тело первого погибшего.