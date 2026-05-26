Пожар в частном доме в Липецке локализован на площади 600 "квадратов"

Москва26 мая Вести.Пожар в жилом частном доме в Липецке локализован. Огонь распространился на 600 квадратных метров, сообщило управление МЧС России по Липецкой области в MAX.

На месте работают 40 специалистов и 9 единиц техники.

Причина возгорания уточняется, ранее прокуратура региона сообщила, что инцидент мог произойти из-за взрыва бытового газа.

В результате пожара часть дома обрушилась, под завалами могут находиться люди. Также огонь перекинулся на автомобили и надворные постройки.