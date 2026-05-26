Москва26 мая Вести.В Липецке под завалами обрушившегося из-за пожара дома обнаружили тело человека. Об этом сообщает управление МЧС России по Липецкой области в MAX.

При ликвидации последствий пожара обнаружено тело одного погибшего говорится в сообщении

Пожар, по предварительным данным, произошел из-за взрыва бытового газа. Пламя распространилось на 600 квадратных метров, после чего специалисты локализовали его. Тем не менее, часть дома успела обрушиться, также огонь перекинулся на автомобили и надворные постройки.