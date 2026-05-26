СК возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в Липецке

Москва26 мая Вести.СК возбудил уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Липецке. Об этом региональное управление СК сообщило в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, в результате пожара часть дома обрушилась, также огонь перекинулся на автомобили и надворные постройки. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.

По данному факту Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в публикации

По имеющимся данным, проживающие в доме люди – три человека, как сообщает ТАСС – сейчас находятся под завалами. На месте происшествия работают полицейские, пожарные и медики.