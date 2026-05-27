Москва27 маяВести.Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося горящего дома в Липецке тело ребенка, число погибших увеличилось до двух, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.
Спасатели нашли и извлекли из-под завалов тело ребенка. Количество погибших в результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке составляет 2 человекаотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что было найдено тело женщины под завалами частично обрушившегося из-за пожара дома в Липецке.
Пожар произошел вечером 26 мая в частном жилом доме на улице Баумана. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.