Москва27 мая Вести.Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося горящего дома в Липецке тело ребенка, число погибших увеличилось до двух, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что было найдено тело женщины под завалами частично обрушившегося из-за пожара дома в Липецке.

Пожар произошел вечером 26 мая в частном жилом доме на улице Баумана. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.