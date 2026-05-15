Москва15 маяВести.Сотрудники МЧС России потушили пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров в Калининграде, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале ведомства.
По данным МЧС, в одноэтажном доме в переулке Лаптевых горели кухня, комната, пристройка и часть кровли на общей площади 100 квадратных метров.
Возгорание ликвидировано, пострадавших нетотмечается в сообщении
В ликвидации пламени принимали участие 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Дознаватели устанавливают причину пожара.