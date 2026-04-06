Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Гиант" в Калининграде, сообщает ТАСС.

Проводятся проливка и разбор конструкций

заявили агентству в пресс-службе МЧС РФ

Пожар в торговом комплексе на Московском проспекте начался днем 5 апреля. Изначально сообщалось, что пламя охватило этажи с первого по третий.

Возгорание удалось локализовать к вечеру воскресенья на площади 7 тыс. "квадратов". При инциденте пострадали четыре человека, в том числе двое пожарных – последним потребовалась госпитализация.