Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Калининграде

Москва6 апр Вести.Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Гиант" в Калининграде, сообщает ТАСС.

Проводятся проливка и разбор конструкций заявили агентству в пресс-службе МЧС РФ

Пожар в торговом комплексе на Московском проспекте начался днем 5 апреля. Изначально сообщалось, что пламя охватило этажи с первого по третий.

Возгорание удалось локализовать к вечеру воскресенья на площади 7 тыс. "квадратов". При инциденте пострадали четыре человека, в том числе двое пожарных – последним потребовалась госпитализация.