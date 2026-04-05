МЧС: при пожаре в ТЦ "Гиант" в Калининграде пострадали двое огнеборцев

Москва5 апр Вести.При пожаре в торговом центре "Гиант" в Калининграде пострадали двое огнеборцев. Их госпитализировала бригада скорой помощи. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Калининградской области в мессенджере MAX.

Отмечается, что пожар на площади 7 тысяч квадратных метров был локализован в 17.36.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в торговом центре на Московском проспекте. Огонь охватил три этажа, пламя перекинулось на машины, припаркованные рядом. Из здания эвакуированы порядка 140 человек. Причины возгорания устанавливаются.