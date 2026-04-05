Пожар в торговом центре "Гиант" в Калининграде локализован

Москва5 апр Вести.Пожар в торговом центре "Гиант" в Калининграде локализован. Об этом сообщил Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем официальном Telegram-канале.

Пожар локализован. МЧС продолжают работать написал Алексей Беспрозванных

По предварительным данным, сотрудники ТЦ успели эвакуировать порядка 140 человек – всех людей, находившихся в здании.

Из двоих госпитализированных одного уже отпускают домой, второй пострадавший после необходимых процедур отправится на амбулаторное лечение.

На месте ЧП продолжают работу сотрудники МЧС. Также прибыли дознаватели. Изъяты средства видеонаблюдения для установления причин возгорания.

Ситуация находится на личном контроле главы региона.