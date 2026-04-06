После ЧП в "Гианте" проверят системы пожаротушения во всех калининградских ТЦ

Москва6 апр Вести.В Калининградской области после ЧП в ТЦ "Гиант" проверят системы пожаротушения во всех торговых центрах региона. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

Есть вопросы, над которыми нам нужно совместно проводить работу по всем торговым центрам. Неотлаженная работа до конца и по системе оповещения подчеркнул глава региона в ходе оперативного совещания правительства, трансляция которого велась во "ВКонтакте"

Пожар в ТЦ "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде произошел 5 апреля, в воскресенье. Пламя охватило три этажа здания, распространившись на 7 тысяч квадратных метров. Пострадали несколько человек, в том числе двое огнеборцев.