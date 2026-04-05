Москва5 апр Вести.Горящий в Калининграде торговый центр "Гиант" находится в оживленном районе города, многим калининградцам пришлось добираться домой пешком. Об этом рассказала находящаяся на месте ЧП журналист ИС "Вести" Екатерина Говорова.

По ее словам, торговый центр "Гиант", находящий на Московском проспекте, загорелся в середине дня в воскресенье, 5 апреля, в нем было достаточное количество посетителей. Движение общественного транспорта по Московскому проспекту было скорректировано. Транспорт в этот район не пропускают, за исключением машин специальных служб.

К торговому центру стянуты 17 пожарных машин, пожар ликвидируют 85 сотрудников МЧС, тушение продолжается. Площадь возгорания выросла до 1500 квадратных метров, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о троих пострадавших.

Торговый центр "Гиант" находится в оживленном жилом районе Калининграда, поэтому многим пришлось из-за чрезвычайного происшествия добираться домой пешком, либо использовать самокаты… Торговый центр находится на окраине, в большом жилом районе Калининграда. В нем находились магазины электроники, одежды, мебельный магазин. Здесь также находится и детский центр. По предварительным данным, пожар начался на фасаде здания. Пока причины возгорания уточняются рассказала Говорова

По словам губернатора Алексея Беспрозванных, двое из трех пострадавших госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают их состояние как стабильное.