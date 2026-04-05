Три человека пострадали в результате пожара в ТЦ "Гиант" в Калининграде

Москва5 апр Вести.В Калининграде при пожаре в торговом центре "Гиант" пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем официальном Telegram-канале.

По словам главы региона, у пострадавших нет ожогов. Двое из них госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

На месте ЧП работают семь бригад скорой помощи, развернут штаб МЧС. В тушении задействованы 85 человек личного состава и 17 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что пожар в ТЦ "Гиант" на Московском проспекте охватил три этажа, огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.