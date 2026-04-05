Москва5 апр Вести.Площадь пожара в калининградском торговом центре "Гиант" увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов". Об этом сообщило агентство ТАС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным спасателей, из горящего здания было эвакуировано порядка 140 человек.

Ранее сообщалось, что огонь охватил три этажа здания на Московском проспекте, пламя перекинулось на припаркованные автомобили.

При пожаре пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

На месте ЧП развернут штаб МЧС. К тушению привлечены 85 человек личного состава и 17 пожарных машин.

Причины случившегося устанавливаются.