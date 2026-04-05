Опубликовано видео горящего ТЦ "Гиант" в Калининграде - огонь охватил три этажа

Москва5 апр Вести.В интернете появилось видео пожара в торговом центре "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 тысячу "квадратов". Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Калининградской области в мессенджере MAX.

На кадрах видно, что огонь охватил этажи с первого по третий, пламя перекинулось на автомобили, припаркованные рядом с ТЦ.

Спасатели эвакуировали из горящего здания персонал и посетителей торгового центра.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются.