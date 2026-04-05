Москва5 апрВести.В интернете появилось видео пожара в торговом центре "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 тысячу "квадратов". Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Калининградской области в мессенджере MAX.
На кадрах видно, что огонь охватил этажи с первого по третий, пламя перекинулось на автомобили, припаркованные рядом с ТЦ.
Спасатели эвакуировали из горящего здания персонал и посетителей торгового центра.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются.