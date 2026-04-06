Очевидица пожара в ТЦ "Гиант": охрана сработала очень хорошо

Москва6 апр Вести.Очевидица пожара в торговом центре "Гиант" в Калининграде сообщила информационной службе "Вести", что сотрудники охраны ТЦ сработали хорошо, помогая людям эвакуироваться из горящего здания.

По словам женщины, охранник, увидевший, как она закрывает магазин, схватил ее и вытолкал к лестнице запасного выхода.

Очень хорошо сработала охрана, спасибо им большое. Я закрывала магазин, уже не видно ничего было, буквально он меня схватил просто и вытолкал на лестницу черного хода. Там бежали женщины, и дети были в носочках, в футболках все. Охранники просто помогали рассказала женщина

Ранее сообщалось, что пожар на площади 7 тысяч квадратных метров в торговом центре "Гиант" был локализован. При тушении пожара пострадали двое огнеборцев. Их госпитализировала бригада скорой помощи.