В Липецке пожарные тушат возгорание на территории производственного объекта Пожар площадью 2,5 тыс. "квадратов" тушат на производственном объекте Липецка

Москва21 июл Вести.На территории производственных объектов в Липецке произошел пожар, площадь горения составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке. Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров отмечается в сообщении

К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.