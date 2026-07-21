Москва21 июлВести.На территории производственных объектов в Липецке произошел пожар, площадь горения составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке. Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метровотмечается в сообщении
К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.