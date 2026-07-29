Москва29 июлВести.В Нижегородской области пожарные ликвидируют возгорание в конюшне на площади 1,5 тысячи квадратных метров, лошади выведены из строения, сообщили в ГУ МЧС по региону.
К моменту приезда сотрудников МЧС, горело сенохранилище.
В здании находилось 4 человека, все были эвакуированы. Кроме того, огнеборцы вывели из конюшни лошадейговорится в сообщении
По предварительным оценкам, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники.