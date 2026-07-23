Москва23 июлВести.В Нижнем Новгороде в результате пожара в многоквартирном доме погибла женщина 1964 года рождения. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Нижегородской области на платформе MAX.
Отмечается, что возгорание произошло в жилом доме на улице Тираспольской. Пламя распространилось на крышу, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах. Существовала угроза, что огонь перекинется на весь дом. Площадь пожара составила 200 "квадратов".
В результате инцидента пострадали два человека, еще четверо были эвакуированы.
К сожалению, не обошлось без жертв. В результате происшествия погибла женщина 1964 года рождения. Еще два человек пострадалиговорится в публикации
На тушении работали 46 спасателей и 14 единиц спецтехники.
Предварительная причина пожара – поджог. В ближайшее время правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства случившегося.