В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погибла женщина

В Нижнем Новгороде пожар в жилом доме унес жизнь женщины, есть пострадавшие В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погибла женщина

Москва23 июл Вести.В Нижнем Новгороде в результате пожара в многоквартирном доме погибла женщина 1964 года рождения. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Нижегородской области на платформе MAX.

Отмечается, что возгорание произошло в жилом доме на улице Тираспольской. Пламя распространилось на крышу, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах. Существовала угроза, что огонь перекинется на весь дом. Площадь пожара составила 200 "квадратов".

В результате инцидента пострадали два человека, еще четверо были эвакуированы.

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате происшествия погибла женщина 1964 года рождения. Еще два человек пострадали говорится в публикации

На тушении работали 46 спасателей и 14 единиц спецтехники.

Предварительная причина пожара – поджог. В ближайшее время правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства случившегося.