Москва21 июнВести.В селе Вад Нижегородской области произошло возгорание в квартире одного из жилых домов по улице Полевой. В результате пожара погибла женщина, сообщает МЧС региона.
Женщина погибла на пожаре в Нижегородской областисказано в канале ведомства в MAX
Ее тело было обнаружено во время разведки и тушения пожара. Погибшая – женщина 1951 года рождения.
Воспламенение было потушено на площади 8 квадратных метров. Согласно предварительной информации, его причиной стал аварийный режим работы электрической розетки.