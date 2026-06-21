В Нижегородской области произошел пожар в квартире, один человек погиб

Жительница Нижегородской области погибла при пожаре в квартире В Нижегородской области произошел пожар в квартире, один человек погиб

Москва21 июн Вести.В селе Вад Нижегородской области произошло возгорание в квартире одного из жилых домов по улице Полевой. В результате пожара погибла женщина, сообщает МЧС региона.

Женщина погибла на пожаре в Нижегородской области сказано в канале ведомства в MAX

Ее тело было обнаружено во время разведки и тушения пожара. Погибшая – женщина 1951 года рождения.

Воспламенение было потушено на площади 8 квадратных метров. Согласно предварительной информации, его причиной стал аварийный режим работы электрической розетки.