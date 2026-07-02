Москва2 июлВести.В Вологодской области в результате пожара в многоквартирном доме погибла 79-летняя пенсионерка, сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла вечером 1 июля, в среду, на улице Шатенево в Соколе. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
При тушении пожара в одной из квартир многоквартирного дома по улице Шатенево спасатели обнаружили тело проживавшей в ней пенсионерки... Следствием проведен осмотр места происшествияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Для установления всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз. Детали выясняются.