СК разбирается в обстоятельствах гибели женщины на пожаре в Вологодской области

Женщина погибла на пожаре из-за электропроводки в Вологодской области СК разбирается в обстоятельствах гибели женщины на пожаре в Вологодской области

Москва2 июл Вести.В Вологодской области в результате пожара в многоквартирном доме погибла 79-летняя пенсионерка, сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла вечером 1 июля, в среду, на улице Шатенево в Соколе. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

При тушении пожара в одной из квартир многоквартирного дома по улице Шатенево спасатели обнаружили тело проживавшей в ней пенсионерки... Следствием проведен осмотр места происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Для установления всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз. Детали выясняются.