Москва7 июнВести.В городе Людинове в Калужской области 64-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла в доме на улице Шуманцова, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем.
На месте пожара обнаружено тело 64-летней женщины… По данному факту СУ СК России по Калужской области организована процессуальная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы для экспертиз, опрошены очевидцы. Устанавливаются все детали.