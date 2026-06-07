В Калужской области 64-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

Женщина погибла при пожаре в доме в Калужской области В Калужской области 64-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

Москва7 июн Вести.В городе Людинове в Калужской области 64-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла в доме на улице Шуманцова, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем.

На месте пожара обнаружено тело 64-летней женщины… По данному факту СУ СК России по Калужской области организована процессуальная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы для экспертиз, опрошены очевидцы. Устанавливаются все детали.