СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Калужской области

Мужчина погиб на пожаре в Калужской области, СК начал проверку СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Калужской области

Москва18 июл Вести.В Калужской области следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в селе Ульяново, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Возгорание произошло в здании на улице Лапшова 18 июля, в субботу.

Поступило сообщение о погибшем в результате пожара в здании на улице Лапшова. По данному факту… организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего мужчины, изъяли предметы для экспертиз, опросили очевидцев говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Предварительно, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Детали установят специалисты.