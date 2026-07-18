Москва18 июлВести.В Калужской области следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в селе Ульяново, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Возгорание произошло в здании на улице Лапшова 18 июля, в субботу.
Поступило сообщение о погибшем в результате пожара в здании на улице Лапшова. По данному факту… организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего мужчины, изъяли предметы для экспертиз, опросили очевидцевговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Предварительно, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Детали установят специалисты.