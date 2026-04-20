Во время тушения дома в Иркутской области пожарные обнаружили тело женщины

В пожаре частного дома в поселке Иркутской области погибла пожилая женщина

Москва20 апр Вести.В горящем частном доме в Усольском районе Иркутской области погибла женщина, ее тело пожарные обнаружили во время тушения пламени, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

Пожар в частном деревянном доме произошел в поселке Тельма на улице Максима Горького. В ликвидации огня участвовали 9 пожарных и три единицы спецтехники.

Звеном газодымозащитной службы внутри в зале на полу была обнаружена 69-летняя погибшая отмечается в сообщении

Дознаватели МЧС России установили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.