Москва20 апрВести.В горящем частном доме в Усольском районе Иркутской области погибла женщина, ее тело пожарные обнаружили во время тушения пламени, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.
Пожар в частном деревянном доме произошел в поселке Тельма на улице Максима Горького. В ликвидации огня участвовали 9 пожарных и три единицы спецтехники.
Звеном газодымозащитной службы внутри в зале на полу была обнаружена 69-летняя погибшаяотмечается в сообщении
Дознаватели МЧС России установили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.