Москва12 июнВести.В результате возгорания жилого одноэтажного дома на улице Жасминовая в поселке Забайкальский погибла женщина, мужчина госпитализирован, сообщается в MAX-канале МЧС Бурятии.
По данным ведомства, на момент прибытия пожарных огнем был охвачен дом на площади 24 квадратных метра и забор. Для ликвидации пламени были задействованы 21 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.
Погибла женщина 1952 года рождения, мужчина 1970 года рождения госпитализирован с ожогамиотмечается в сообщении
Предварительная причина пожара - короткое замыкание.