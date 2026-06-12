Москва12 июнВести.В результате возгорания жилого одноэтажного дома на улице Жасминовая в поселке Забайкальский погибла женщина, мужчина госпитализирован, сообщается в MAX-канале МЧС Бурятии.

По данным ведомства, на момент прибытия пожарных огнем был охвачен дом на площади 24 квадратных метра и забор. Для ликвидации пламени были задействованы 21 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

Погибла женщина 1952 года рождения, мужчина 1970 года рождения госпитализирован с ожогами

отмечается в сообщении

Предварительная причина пожара - короткое замыкание.