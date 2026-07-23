В Бурятии погибла женщина во время пожара в жилом доме

В Улан-Удэ во время пожара погибла женщина, трое мужчин пострадали В Бурятии погибла женщина во время пожара в жилом доме

Москва23 июл Вести.В Улан-Удэ во время пожара погибла женщина, трое мужчин пострадали. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Возгорание произошло в жилом доме на улице Бетховена. Горела веранда и крыша дома.

В ходе тушения обнаружено тело женщины 1956 года рождения без признаков жизни. Еще трое граждан получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение отметили в пресс-службе ведомства в МАХ

В результате пожара дом выгорел изнутри, а также огонь уничтожил надворные постройки, веранду и забор. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.