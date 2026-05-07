Мужчина и две женщины погибли в результате пожара в бараке в Уфе

Три человека сгорели в бараке в Уфе Мужчина и две женщины погибли в результате пожара в бараке в Уфе

Москва7 мая Вести.Мужчина и две пожилые женщины погибли в результате возгорания в двухэтажном четырехквартирном доме барачного типа на улице Белякова в Уфе, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 7 мая. На место происшествия выехали 36 человек и 14 единиц техники, пожар был ликвидирован на площади 64 кв. м.

К сожалению, при разборе места пожара обнаружены трое погибших: женщина 1929 года рождения (97 лет), женщина 1958 года рождения (68 лет), мужчина 1971 года рождения (55 лет) отметили в пресс-службе

Причина возгорания устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и оперативно-следственная группа.