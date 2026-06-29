В Башкирии при пожаре погибла женщина, 20 человек эвакуированы

При пожаре в Башкирии погибла женщина В Башкирии при пожаре погибла женщина, 20 человек эвакуированы

Москва29 июн Вести.В городе Октябрьском Республики Башкортостан при пожаре погибла 61-летняя женщина. Подробности сообщает в MAX ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло рано утром 29 июня в однокомнатной квартире многоквартирного дома на улице Гоголя.

Прибывшими на место вызова пожарными МЧС России была обнаружена 61-летняя женщина без признаков жизни и передана бригаде скорой помощи. К сожалению, позже констатирована ее смерть говорится в сообщении

20 человек, в том числе 6 детей, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.

На месте ЧП работает дознаватель МЧС РФ. Устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего.