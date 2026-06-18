При пожаре после удара молнии в Башкирии погибла пенсионерка

В Башкирии после удара молнии в дом и начавшегося пожара погибла женщина При пожаре после удара молнии в Башкирии погибла пенсионерка

Москва18 июн Вести.В селе Кундряк Стерлибашевского района вечером 17 июнея загорелся бревенчатый дом. До прибытия пожарных соседи вынесли из горящего дома 84-летнюю женщину, которая скончалась до прибытия скорой помощи. Об этом сообщает МЧС Башкортостана.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за грозового разряда (попадания молнии) говорится в сообщении

МЧС напомнило, что при грозе необходимо отключать от сети электроприборы и роутеры, не пользоваться телефоном, держаться подальше от электропроводки, антенн, молниеотводов, окон и дверей.