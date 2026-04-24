В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 98-летняя женщина

Москва24 апр Вести.В хуторе Ермилов Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 98-летняя женщина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Трагедия произошла 23 апреля. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме и был потушен пожарными на площади 36 кв. м

Спасатели обнаружили погибшую (98-летнюю. — Ред.) женщину… Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при использовании каменной печи на твердом топливе говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В операции по тушению участвовали 7 спасателей и 3 спецмашины.