В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб инвалид

Инвалид стал жертвой пожара в частном доме в Ростовской области В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб инвалид

Москва5 июл Вести.В ночь на 5 июля в хуторе Нижнеясиновском Каменского района Ростовской области возник пожар в частном жилом доме на улице Береговой, погиб мужчина. Подробности сообщает МЧС Ростовской области.

Пожар охватил весь дом на площади 30 квадратных метров. В ходе тушения был найден погибший мужчина 1947 года рождения.

Известно, что самостоятельно он не ходил, мог передвигаться только с помощью других. Супруга погибшего получила ожоги верхних дыхательных путей. Женщина госпитализирована уточняется в сообщении

Устанавливается причина пожара устанавливается, начата проверка.