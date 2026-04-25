Москва25 апрВести.В Волгодонске Ростовской области человек погиб при пожаре в дачном доме — в настоящее время устанавливается его личность. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Трагедия произошла 24 апреля в СНТ "Летний сад". Строение горело по всей площади. В ходе тушения огня спасатели обнаружили обгоревшее тело — личность устанавливается.
Возгорание на 20 квадратах ликвидировали 12 специалистов с помощью трех спецмашин. Предварительно, все случилось из-за неосторожного куренияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX