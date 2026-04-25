В Волгодонске устанавливают личность погибшего при пожаре в дачном доме

В Волгодонске устанавливают личность человека, погибшего при пожаре на даче В Волгодонске устанавливают личность погибшего при пожаре в дачном доме

Москва25 апр Вести.В Волгодонске Ростовской области человек погиб при пожаре в дачном доме — в настоящее время устанавливается его личность. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Трагедия произошла 24 апреля в СНТ "Летний сад". Строение горело по всей площади. В ходе тушения огня спасатели обнаружили обгоревшее тело — личность устанавливается.