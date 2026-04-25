Москва25 апрВести.Тело 75-летнего мужчины обнаружено спасателями при тушении пожара в частном доме в деревне Волково Вологодской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла вечером 24 апреля.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при куренииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Проведен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для определения причины смерти, а также причин и очага возгорания.