Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Вологодской области

Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в деревне под Вологдой Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Вологодской области

Москва25 апр Вести.Тело 75-летнего мужчины обнаружено спасателями при тушении пожара в частном доме в деревне Волково Вологодской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла вечером 24 апреля.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для определения причины смерти, а также причин и очага возгорания.