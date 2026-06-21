Житель Алтайского края погиб при пожаре в нежилом доме

В Алтайском крае при пожаре погиб мужчина Житель Алтайского края погиб при пожаре в нежилом доме

Москва21 июн Вести.В городе Камень-на-Оби при пожаре в одноэтажном нежилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

На момент прибытия первого подразделения МЧС России строение уже горело открытым пламенем. В результате пожара на площади около 25 квадратных метров повреждены кровля, стены, потолочные перекрытия и находившиеся внутри строения личные вещи. К сожалению, на месте происшествия обнаружен погибший мужчина говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно предварительным выводов экспертов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.