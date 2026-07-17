Москва17 июлВести.Тело мужчины обнаружили пожарные в доме в поселке Березовка Рубцовского района, где произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел накануне вечером. На момент прибытия первого пожарного расчета горела внутренняя часть дома, было плотное задымление. Огонь повредил пол, мебель, личные вещи.
В комнате обнаружен погибший мужчинаотметили в пресс-службе
Возгорание ликвидировали на 30 кв. м силами 12 человек на трех единицах техники.