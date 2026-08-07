Москва7 авгВести.Женщина погибла в результате пожара, который произошел из-за короткого замыкания в частном доме Павловского района Алтайского края, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
По данным ведомства, ночью в селе Чернопятово произошел пожар в частном доме. Возгорание ликвидировано, в тушении огня были задействованы шесть пожарных на трех автоцистернах. В условиях сильного задымления тушение вели два звена газодымозащитной службы.
На месте происшествия обнаружена погибшая пожилая женщинаотмечается в сообщении
Предварительно, причиной происшествия стало короткое замыкание.