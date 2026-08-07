Пожарные во время тушения частного дома в Алтайском крае обнаружили тело женщины

Пожилая женщина погибла в результате пожара в частном доме в Алтайском крае Пожарные во время тушения частного дома в Алтайском крае обнаружили тело женщины

Москва7 авг Вести.Женщина погибла в результате пожара, который произошел из-за короткого замыкания в частном доме Павловского района Алтайского края, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

По данным ведомства, ночью в селе Чернопятово произошел пожар в частном доме. Возгорание ликвидировано, в тушении огня были задействованы шесть пожарных на трех автоцистернах. В условиях сильного задымления тушение вели два звена газодымозащитной службы.

На месте происшествия обнаружена погибшая пожилая женщина отмечается в сообщении

Предварительно, причиной происшествия стало короткое замыкание.