Москва30 маяВести.Пожар в частном доме в селе Смоленское ликвидирован на площади около 90 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 30 мая.
На момент прибытия первого пожарного подразделения МЧС России открытым огнем горела крыша частного жилого дома. Площадь пожара составила около 90 квадратных метров. В результате пожара огнем уничтожена крыша и веранда дома, повреждены потолочные перекрытия, мебель и личные вещи в домеотметили в пресс-службе
Там также уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Скорее всего, дом загорелся из-за неосторожности при курении.
Возгорание ликвидировано силами семи человек личного состава на трех единицах техники.