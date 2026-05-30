МЧС: пожар в частном доме в Алтайском крае ликвидирован на площади 90 кв. м

Москва30 мая Вести.Пожар в частном доме в селе Смоленское ликвидирован на площади около 90 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 30 мая.

На момент прибытия первого пожарного подразделения МЧС России открытым огнем горела крыша частного жилого дома. Площадь пожара составила около 90 квадратных метров. В результате пожара огнем уничтожена крыша и веранда дома, повреждены потолочные перекрытия, мебель и личные вещи в доме отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Скорее всего, дом загорелся из-за неосторожности при курении.

Возгорание ликвидировано силами семи человек личного состава на трех единицах техники.