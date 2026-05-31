Из пожара в жилом доме в Алтайском крае эвакуировалась многодетная семья

Москва31 мая Вести.Ночью в Новоегорьевке на улице Комсомольской произошел пожар в частном жилом доме и надворных постройках, из огня самостоятельно эвакуировалась многодетная семья, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МЧС Алтайского края.

Из опасной зоны самостоятельно эвакуировалась многодетная семья - один взрослый и четверо несовершеннолетних детей. Никто не пострадал отмечается в сообщении

В ликвидации пожара были задействованы 6 человек и 3 единицы спецтехники. Из огня вынесли два газовых баллона. Огонь уничтожил веранду, повредил крыши дома и сарая. Общая площадь горения составила около 135 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкания электроудлиннителя на веранде дома.