Москва31 маяВести.Одноэтажный четырехквартирный деревянный частный жилой дом, а также сарай, баня и гараж загорелись в Бийске на площади около 250 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел накануне вечером в Нагорном переулке.
В результате пожара повреждены крыша, стены и перекрытия как жилого дома, так и надворных построек. Общая площадь горения составила около 250 квадратных метровнаписали в пресс-службе
В тушении участвовали 20 человек личного состав, шесть единиц техники, в том числе три звена газодымозащитной службы.
Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. В результате пожара никто не пострадал.