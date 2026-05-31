Жилой дом и надворные постройки сгорели в Бийске на площади 250 кв. м

Москва31 мая Вести.Одноэтажный четырехквартирный деревянный частный жилой дом, а также сарай, баня и гараж загорелись в Бийске на площади около 250 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел накануне вечером в Нагорном переулке.

В результате пожара повреждены крыша, стены и перекрытия как жилого дома, так и надворных построек. Общая площадь горения составила около 250 квадратных метров написали в пресс-службе

В тушении участвовали 20 человек личного состав, шесть единиц техники, в том числе три звена газодымозащитной службы.

Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. В результате пожара никто не пострадал.