Жилой дом и частный автобус пострадали от пожара в селе Березовка на Алтае

Москва17 апр Вести.Жилой дом, частный автобус и надворные постройки пострадали от пожара в селе Березовка Первомайского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере MAX.

Возгорание ликвидировали на площади 150 кв. м силами 17 пожарных и семи единиц техники.

В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в автобусе. В дальнейшем пламя распространилось на жилой дом и постройки.