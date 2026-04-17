Москва17 апрВести.Жилой дом, частный автобус и надворные постройки пострадали от пожара в селе Березовка Первомайского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере MAX.
Возгорание ликвидировали на площади 150 кв. м силами 17 пожарных и семи единиц техники.
В результате инцидента никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в автобусе. В дальнейшем пламя распространилось на жилой дом и постройки.