МЧС: локализовано возгорание сена в Алтайском крае на площади 500 "квадратов"

В селе Алтайского края пожарные потушили горящее сено в тюках МЧС: локализовано возгорание сена в Алтайском крае на площади 500 "квадратов"

Москва3 мая Вести.В селе Александровка Суетского района пожарные локализовали возгорание сена в тюках на площади около 500 квадратных метров на территории сельскохозяйственного комплекса, сообщается в MAX-канале МЧС Алтайского края.

На территории хозяйственного корпуса СПК, на окраине села, загорелось сено в тюках. Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. Уничтожено порядка 700 тюков отмечается в сообщении

К ликвидации огня привлекались 4 пожарных и две единицы спецтехники. Пострадавших нет.