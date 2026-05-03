Москва3 маяВести.В селе Александровка Суетского района пожарные локализовали возгорание сена в тюках на площади около 500 квадратных метров на территории сельскохозяйственного комплекса, сообщается в MAX-канале МЧС Алтайского края.
На территории хозяйственного корпуса СПК, на окраине села, загорелось сено в тюках. Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. Уничтожено порядка 700 тюковотмечается в сообщении
К ликвидации огня привлекались 4 пожарных и две единицы спецтехники. Пострадавших нет.