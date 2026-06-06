В красноярском поселке Стрелка тушат пожар на площади 900 "квадратов"

В красноярском поселке Стрелка тушат крупный пожар В красноярском поселке Стрелка тушат пожар на площади 900 "квадратов"

Москва6 июн Вести.В поселке Стрелка на севере Красноярского края тушат пожар на площади 900 кв. м. Об этом заявило региональное МЧС России.

В настоящее время огонь удалось локализовать.

Поступило сообщение о загорании двух жилых домов и хозяйственных построек... Общая площадь составляет 900 квадратных метров. Тушение осложняют жаркая сухая погода и плотная застройка, а также высокая горючая загрузка говорится в посте, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Информации о пострадавших не поступало.

К тушению привлечены 66 спасателей и 21 единица техники.