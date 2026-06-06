Москва6 июнВести.В поселке Стрелка на севере Красноярского края тушат пожар на площади 900 кв. м. Об этом заявило региональное МЧС России.
В настоящее время огонь удалось локализовать.
Поступило сообщение о загорании двух жилых домов и хозяйственных построек... Общая площадь составляет 900 квадратных метров. Тушение осложняют жаркая сухая погода и плотная застройка, а также высокая горючая загрузкаговорится в посте, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Информации о пострадавших не поступало.
К тушению привлечены 66 спасателей и 21 единица техники.