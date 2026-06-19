Москва19 июнВести.19 июня для помощи в тушении лесных пожаров в Красноярский край направлены дополнительные силы общей численностью 100 человек. Информацию ФБУ "Авиалесоохрана" разместила в MAX.
В том числе - 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, 25 авиапожарных Авиалесоохраны Тюменской области и 25 авиапожарных Авиалесоохраны Республики Бурятияуточняется в сообщении
С помощью о привлечении дополнительных сил в Рослесхоз, к руководству Тюменской области и Республики Бурятия обратилось руководство Красноярского края.