На борьбу с пожарами в Красноярский край вылетели 100 пожарных из двух регионов

100 спасателей вылетели на помощь в тушении пожаров в Красноярском крае На борьбу с пожарами в Красноярский край вылетели 100 пожарных из двух регионов

Москва19 июн Вести.19 июня для помощи в тушении лесных пожаров в Красноярский край направлены дополнительные силы общей численностью 100 человек. Информацию ФБУ "Авиалесоохрана" разместила в MAX.

В том числе - 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, 25 авиапожарных Авиалесоохраны Тюменской области и 25 авиапожарных Авиалесоохраны Республики Бурятия уточняется в сообщении

С помощью о привлечении дополнительных сил в Рослесхоз, к руководству Тюменской области и Республики Бурятия обратилось руководство Красноярского края.