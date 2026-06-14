До 1100 человек увеличена лесопожарная группировка на севере Красноярского края

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за сутки до 30,3 тыс. га До 1100 человек увеличена лесопожарная группировка на севере Красноярского края

Москва14 июн Вести.Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась почти вдвое и составила 30,3 тыс. га, передает ТАСС со ссылкой на региональный Лесопожарный центр.

В лесах региона введен режим ЧС. Накануне сообщалось, что к огнеборцам за помощью обратились жители староверческого поселения Макарово.

По оперативной информации на 08.32 14 июня на территории края действует лесных пожаров – 97, на общей площади – 30 306,6 га говорится в сообщении

В ведомстве заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

Пожары действуют в семи округах Красноярского края, в основном – на севере региона. Лесопожарную группировку там увеличили до 1100 человек.

Отмечается, что были привлечены дополнительные силы краевого Лесопожарного центра, а также больше 300 авиапожарных из федерального резерва и Читинской авиабазы. Помощь им оказывают и арендаторы лесных участков.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в регионе еще несколько дней.