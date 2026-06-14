Москва14 июнВести.Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась почти вдвое и составила 30,3 тыс. га, передает ТАСС со ссылкой на региональный Лесопожарный центр.
В лесах региона введен режим ЧС. Накануне сообщалось, что к огнеборцам за помощью обратились жители староверческого поселения Макарово.
По оперативной информации на 08.32 14 июня на территории края действует лесных пожаров – 97, на общей площади – 30 306,6 гаговорится в сообщении
В ведомстве заверили, что угрозы населенным пунктам нет.
Пожары действуют в семи округах Красноярского края, в основном – на севере региона. Лесопожарную группировку там увеличили до 1100 человек.
Отмечается, что были привлечены дополнительные силы краевого Лесопожарного центра, а также больше 300 авиапожарных из федерального резерва и Читинской авиабазы. Помощь им оказывают и арендаторы лесных участков.
По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в регионе еще несколько дней.