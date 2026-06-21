Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла почти 170 тыс. га

В Красноярском крае горит порядка 170 тыс. га леса Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла почти 170 тыс. га

Москва21 июн Вести.Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 35 тыс. га и составляет порядка 168 тыс. га, сообщает ТАСС со ссылкой на Лесопожарный центр региона.

В настоящее время в крае действует 89 пожаров.

По оперативной информации, на 08.31 местного времени (04.31 мск) 21 июня на территории края действует лесных пожаров – 89, на общей площади – 168 159,2 га сказано в сообщении

Очаги возгораний зафиксированы в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Курагинском, Большемуртинско-Сухобузимском и Идринско-Краснотуранском муниципальных округах.