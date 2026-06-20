Лесные пожары в Красноярском крае тушат более 1,3 тысячи человек Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 133 тысячи га

Москва20 июн Вести.Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на более 6 тысяч га и составила 133,5 тысячи га, возгорания тушат более 1,3 тысячи человек, сообщается в Telegram-канале Лесопожарного центра региона.

В регионе в лесах введен режим ЧС. На утро 19 июня в крае действовал 101 пожар площадью 127,2 тысячи га.

На 20 июня в крае действует 93 лесных пожара на общей площади - 133 555 га. В ликвидации пламени участвуют 1 347 человек, задействовано 22 единиц техники отмечается в сообщении

Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет.