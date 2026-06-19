Москва19 июнВести.В Красноярском крае за сутки площадь пожаров увеличилась почти на 50 тысяч гектаров и составила более 127 тысяч гектаров, сообщает краевой лесопожарный центр.
На 09:38 (05:38 мск) 19 июня 2026 года на территории края действует 101 лесной пожар на общей площади 127,3 тыс гаговорится в сообщении
Очаги возгораний действуют в пяти округах края - Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском и Мотыгинском.
Ранее сообщалось, что к тушению лесных пожаров в Красноярском крае привлечено более 1 500 человек.