До 127 тысяч гектаров увеличилась площадь пожаров в Красноярском крае

За сутки в Красноярском крае выросло количество пожаров До 127 тысяч гектаров увеличилась площадь пожаров в Красноярском крае

Москва19 июн Вести.В Красноярском крае за сутки площадь пожаров увеличилась почти на 50 тысяч гектаров и составила более 127 тысяч гектаров, сообщает краевой лесопожарный центр.

На 09:38 (05:38 мск) 19 июня 2026 года на территории края действует 101 лесной пожар на общей площади 127,3 тыс га говорится в сообщении

Очаги возгораний действуют в пяти округах края - Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском и Мотыгинском.

Ранее сообщалось, что к тушению лесных пожаров в Красноярском крае привлечено более 1 500 человек.