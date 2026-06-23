Эксперт Пономарев: до 300 тыс. га вырастет площадь пожаров в Красноярском крае

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличится из-за жары Эксперт Пономарев: до 300 тыс. га вырастет площадь пожаров в Красноярском крае

Москва23 июн Вести.Площадь пожаров в Красноярском крае из-за жары может увеличиться до более 300 тысяч га в июле, заявил ТАСС старший научный сотрудник Института леса СО РАН Евгений Пономарев.

В регионе действует ЧС, на утро 22 июня площадь лесных пожаров превысила 173,6 тысячи га.

Мы можем прогнозировать увеличение площадей, пройденных огнем. Эта цифра может достичь и 300 тысяч га сказал собеседник агентства

Он добавил, что повышению рисков в лесу способствуют рубки, из-за которых остается много быстросохнущего горючего материала.