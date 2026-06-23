Москва23 июнВести.Площадь пожаров в Красноярском крае из-за жары может увеличиться до более 300 тысяч га в июле, заявил ТАСС старший научный сотрудник Института леса СО РАН Евгений Пономарев.
В регионе действует ЧС, на утро 22 июня площадь лесных пожаров превысила 173,6 тысячи га.
Мы можем прогнозировать увеличение площадей, пройденных огнем. Эта цифра может достичь и 300 тысяч гасказал собеседник агентства
Он добавил, что повышению рисков в лесу способствуют рубки, из-за которых остается много быстросохнущего горючего материала.