Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 5 тыс. га

В Красноярском крае лесные пожары охватили 41 тыс. га Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 5 тыс. га

Москва16 июн Вести.Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 5 тысяч га, достигнув 41 тысячи га, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Лесопожарный центр.

По данным центра, 15 июня в крае действовало 98 пожаров на общей площади 35,7 тысячи га.

16 июня 2026 г. на территории края действует лесных пожаров – 96, на общей площади – 41 069,81 га... В тушении принимают участие 1 256 человек, задействовано 28 единиц техники сказано в сообщении

Пожары действуют в шести округах региона. Угрозы населенным пунктам нет.