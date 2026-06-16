Москва16 июнВести.Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 5 тысяч га, достигнув 41 тысячи га, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Лесопожарный центр.
По данным центра, 15 июня в крае действовало 98 пожаров на общей площади 35,7 тысячи га.
16 июня 2026 г. на территории края действует лесных пожаров – 96, на общей площади – 41 069,81 га... В тушении принимают участие 1 256 человек, задействовано 28 единиц техникисказано в сообщении
Пожары действуют в шести округах региона. Угрозы населенным пунктам нет.